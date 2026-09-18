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Groep stelt minister aansprakelijk zaak lek bevolkingsonderzoek

Samenleving
door anp
vrijdag, 18 september 2026 om 17:11
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AMSTERDAM (ANP) - De belangengroep Women's Right Collective (WRC) heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en laboratorium Clinical Diagnostics aansprakelijk gesteld voor de gevolgen van het datalek bij een bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Volgens een van de initiatiefnemers van WRC, advocaat Ina Brouwer, is dat tevens de eerste formele stap in een eerder aangekondigde massaclaim.
Bij de hack in 2025 werden onder meer medische gegevens buitgemaakt van honderdduizenden vrouwen die meededen aan het bevolkingsonderzoek. Ondanks toezeggingen door de stichting Bevolkingsonderzoek Nederland is er "een jaar later nog steeds geen compleet beeld. Dat is verontrustend", aldus WRC. De groep wil schadevergoedingen voor gedupeerden en antwoorden op vragen wie verantwoordelijk was voor de beveiliging en hoe het daar nu mee gesteld is.
De partijen zijn per brief aansprakelijk gesteld. Als er na drie weken geen reactie komt of overleg op gang is gekomen, volgt een dagvaarding, zegt Brouwer.
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