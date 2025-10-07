ECONOMIE
Geheime keizerlijke tunnel onder Colosseum open voor publiek

Samenleving
door anp
dinsdag, 07 oktober 2025 om 18:46
ROME (ANP/DPA) - Romeinen en toeristen kunnen later deze maand voor het eerst een kijkje nemen in een tunnel onder het Colosseum. De 'passage van Commodus' werd tijdens de Romeinse tijd gebruikt door keizers om ongezien het amfitheater te kunnen betreden en verlaten. De tunnel was eeuwenlang verborgen en is de afgelopen jaren flink gerestaureerd.
De passage is vernoemd naar Commodus (161 - 192), de keizer die in de film Gladiator wordt gespeeld door Joaquin Phoenix. Het verhaal gaat dat Commodus ooit een moordaanslag in een donkere passage heeft overleefd, maar het is niet zeker of dat in deze tunnel zou zijn gebeurd.
De ondergrondse gang werd ontdekt in de negentiende eeuw. De afgelopen jaren zijn met name de vloeren en de muren, die met marmer waren bedekt, gerestaureerd. Die zijn nu achter glas te bekijken.
Jaarlijks komen miljoenen mensen af op het Colosseum, maar die kunnen niet allemaal de tunnel bekijken. Er mogen slechts acht mensen tegelijkertijd in de passage.
