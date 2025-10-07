Meerdere betogers weg bij Radboud-gebouw voor politie-ingrijpen

NIJMEGEN (ANP) - Meerdere actievoerders zijn vertrokken uit de omgeving van het bezette Goudsmitpaviljoen van de Radboud Universiteit Nijmegen. De politie heeft aangekondigd in te gaan grijpen. Aan het begin van de avond zag een ANP-verslaggever zeker een tiental demonstranten vertrekken.

Het is niet bekend hoeveel actievoerders zich in het magnetenlaboratorium aan de Heyendaalseweg bevinden. Volgens de universiteit is de bezetting voor mensen binnen gevaarlijk omdat daar supergeleidende magneten en koelgassen staan. Er zouden "levensgevaarlijke stoffen in de betreffende ruimte" vrij kunnen komen en dus moet de actie die sinds dinsdagochtend aan de gang is, worden beëindigd.

De politie onderzoekt nog hoe de actie te stoppen. Onderhandelaars praten af en aan met de actievoerders die op de brug voor de ingang van het gebouw zitten. Drie van hen blokkeren de ingang. Ze hebben hun handen in buizen aan elkaar vastgemaakt.

De actievoerders zijn tegen nieuw aangekondigde samenwerkingsverbanden van de universiteit met drie Israëlische instituten.