Atlete Bol laat in Boedapest concurrentie ver achter zich

BOEDAPEST (ANP) - Atlete Femke Bol heeft bij een grandprixwedstrijd in Boedapest de 400 meter horden gewonnen. De Nederlandse atlete realiseerde een tijd van 52,24 en was meer dan twee seconden sneller dan haar naaste belager, de Belgische Naomi Van den Broeck (54,50).

Bol kwam ook zonder serieuze concurrentie in de buurt van haar tijd van Monaco. In juli liep ze daar tijdens een wedstrijd uit de Diamond League 51,95. De 25-jarige Amersfoortse hoopt in september in Tokio haar wereldtitel op de 400 meter horden te prolongeren.