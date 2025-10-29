Gejuich en high fives bij JA21 na eerste exitpoll

DEN HAAG (ANP) - In de Grote Kerk in Den Haag waar JA21 de uitslagen van de Tweede Kamerverkiezingen volgt, klinkt woensdagavond gejuich en applaus en mensen geven elkaar een high five. Volgens de eerste exitpoll die om 21.00 uur werd gepresenteerd door de NOS, krijgt de partij 9 zetels. Dat zijn er 8 meer dan nu.

Voormalig staatssecretaris namens de PVV Ingrid Coenradie, nu nummer drie op de lijst van JA21, is "megablij en megatrots" op de voorlopige uitslag. "We doen mee. We zitten straks aan tafel en wij doen ertoe. Dat hebben we met dit getal laten zien." In de zaal klonk ook luid gejuich toen bekend werd dat GroenLinks-PvdA volgens de exitpoll vijf zetels verliest.

Volgens Coenradie is de partij klaar om te regeren. "Wij zijn er klaar voor. We hebben echt goede mensen met ruime ervaring die echt snappen hoe politiek werkt, hoe samenwerken werkt. Ook als het lastig is en ook met moeilijke partijen."

Alternatief

Ook nummer zes op de lijst Diederik Boomsma is tevreden met de mogelijke 9 zetels. "Van 1 naar 9 is natuurlijk fantastisch." Wat betreft de formatie denkt Boomsma dat er "best veel" mogelijk is. "Ik hoop dat we zo goed mogelijk centrumrechts beleid kunnen gaan voeren."

Na de val van het kabinet afgelopen zomer steeg JA21 flink in de peilingen. De strategie om de partij neer te zetten als een 'realistisch' alternatief voor de PVV dat de VVD rechts inhaalt op migratie, leek aan te slaan. De partij probeerde bij campagnebijeenkomsten en in media uit te stralen in een 'winning mood' te zijn.

Niet vlekkeloos

Maar vervolgens liep de verkiezingscampagne van JA21 niet vlekkeloos. Partijleider Joost Eerdmans kwam meerdere keren in het nauw omdat hij in interviews zijn cijfers niet op orde leek te hebben. Dat gebeurde vroeg in de campagne, toen Eva Jinek vroeg naar het aantal beleidsmedewerkers, waarop JA21 wil bezuinigen. Bij Nieuwsuur kwam Eerdmans er ook niet helemaal uit toen hij ermee werd geconfronteerd dat financiële beloftes die hij heeft gedaan in de CPB-berekeningen en zijn verkiezingsprogramma uiteenliepen.

JA21 is van plan om de lasten voor bedrijven te verlichten en juist te bezuinigen op de zorg.