Geld voor onderwijs betaalt zich terug, zeggen onderwijsbonden

Samenleving
door anp
vrijdag, 10 oktober 2025 om 12:40
anp101025143 1
DEN HAAG (ANP) - Onderwijs moet meer aandacht krijgen in de aanloop naar de verkiezingen voor de Tweede Kamer, vindt de Algemene Onderwijsbond (AOb). "Investeren in onderwijs rendeert. Het betaalt zich terug in maatschappelijk welzijn", stelt de vakbond. Ook studentenvakbond LSVb stelt dat het loont om geld uit te geven aan onderwijs, het is "geen last maar een opbrengst".
Het Centraal Planbureau (CPB) heeft de programma's van enkele politieke partijen voor de komende verkiezingen doorgerekend. De uitkomst laat volgens de AOb zien "wat partijen echt belangrijk vinden. Wie onderwijs belangrijk vindt, weet nu op welke partijen hij kan stemmen".
De LSVb maakt uit de doorberekeningen op dat D66 5,1 miljard euro wil investeren in het onderwijs en GroenLinks-PvdA 3 miljard euro. Ook Volt en JA21 willen volgens de AOb meer geld uitgeven. De VVD zou juist 1,5 miljard euro willen besparen en BBB 300 miljoen euro.
