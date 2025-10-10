ECONOMIE
María Corina Machado in shock na winnen Nobelprijs

Samenleving
door anp
vrijdag, 10 oktober 2025 om 12:43
anp101025144 1
CARACAS (ANP/AFP) - De Venezolaanse oppositieleider María Corina Machado was "in shock" toen ze hoorde dat ze de Nobelprijs voor de Vrede heeft gewonnen. Dat zei ze in een telefoongesprek dat haar team heeft opgenomen: "Wat is dit? Ik kan het niet geloven".
De oppositieleider zit het afgelopen jaar ondergedoken in Venezuela na bedreigingen aan haar adres. Ze wilde het in 2024 opnemen tegen Nicolás Maduro maar dat werd haar verboden. Volgens het Noorse Nobelcomité komt Machado al meer dan twintig jaar op voor vrije en eerlijke verkiezingen. De organisatie prijst hoe ze zich de afgelopen jaren heeft uitgesproken voor onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, mensenrechten en volksvertegenwoordiging.
