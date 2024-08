Gelderland bepleit nieuw en stevig Europees beleid voor wolf

ARNHEM (ANP) - De provincie Gelderland wil dat er op korte termijn nieuw en stevig Europees beleid voor de wolf komt. De wolf heeft nu in de EU nog een 'strikt beschermde status', maar volgens de provincie is het "onontkoombaar" om de aantallen wolven te gaan reguleren.

"Door het toenemende aantal wolven en het feit dat zij steeds meer wennen aan de drukke omgeving in Nederland zie je dat er steeds meer wolf-mens confrontaties plaatsvinden", stelt Gelderland. Ook ziet de provincie een verband tussen de groei van de wolvenpopulatie en de toename van het aantal aanvallen op schapen en andere dieren.

Uit een analyse van het ANP op basis van gegevens van BIJ12, de organisatie die voor de provincies wolvenzaken regelt, blijkt dat wolven dit jaar in Nederland al bijna evenveel schapen en andere dieren hebben aangevallen als in heel 2023. De stijging doet zich vooral voor in de noordoostelijke provincies, met name in Gelderland. Die provincie telt nu vijftig meer bevestigde aanvallen dan in heel 2023.

'Nooit 100 procent'

"De toename van het aantal aanvallen van wolven verbaast ons niet", laat de provincie weten. "Door de toename van het aantal wolven in Gelderland wordt de druk steeds groter en nemen de aanvallen toe. Dierhouders hebben in Gelderland in vier maanden tijd het gehele budget van 1,2 miljoen euro gebruikt voor het plaatsen van wolfwerende rasters en wij hebben als provincie 2 miljoen vervroegd beschikbaar gesteld."

Ondanks de beschermende maatregelen zijn er soms toch aanvallen van wolven op plekken waar wolfwerende rasters omheen staan, meldt de provincie. "Goede rasters houden veel aanvallen tegen, maar nooit voor 100 procent."