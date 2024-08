Grootschalige stroomuitval op Bermuda door orkaan Ernesto

HAMILTON (ANP/AFP) - Een zware storm veroorzaakt veel overlast op Bermuda. De orkaan Ernesto kwam daar zaterdag aan land en gaat gepaard met harde wind en veel regen. Zeker 26.000 klanten zitten zonder stroom, meldt elektriciteitsbedrijf Belco. Dat is een flink deel van de bevolking van de circa 64.000 inwoners tellende eilandengroep.

Bewoners van de eilanden moeten rekening houden met windsnelheden van 137 kilometer per uur, meldt het Amerikaanse National Hurricane Center (NHC). Dat verwacht ook dat de zware neerslag kan leiden tot levensgevaarlijke overstromingen, vooral in laaggelegen gebieden. Aan de kust worden "grote en verwoestende" golven verwacht.

De autoriteiten hebben inwoners opgeroepen de risico's serieus te nemen en binnen te blijven. Sommige hoofdwegen zijn gesloten en de internationale luchthaven blijft dicht tot de storm is overgetrokken. Inwoners hadden in aanloop naar de storm al ramen dichtgetimmerd, noodvoorraden in huis gehaald en badkuipen vol laten lopen met drinkwater. Ook zijn uit voorzorg boten aan land gebracht.