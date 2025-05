Gelderland geeft rechter extra informatie over 'probleemwolf'

ARNHEM (ANP) - De provincie Gelderland heeft bij de rechtbank extra informatie aangeleverd over de wolf op De Hoge Veluwe die afgeschoten zou moeten worden. De rechter had daar eind vorige week om gevraagd, omdat volgens haar niet duidelijk was om welke wolf het gaat. De provincie gaf de Gelderse faunabeheereenheid vorige week een vergunning om het dier zo snel mogelijk af te schieten.

De vergunning is eigenlijk afgelopen zaterdag al ingegaan, maar De Faunabescherming, Animal Rights en Fauna4Life maakten bezwaar. De dierenorganisaties vroegen de rechter om het afschieten van de wolf voorlopig te verbieden.

Tijdens de behandeling van de zaak ging het onder meer om de vraag of de provincie zeker weet welke wolf vorige maand een hardloopster heeft gebeten in Nationaal Park De Hoge Veluwe. Het betreffende dier zou in de dagen erna ook andere mensen hebben benaderd. Volgens de advocaten van de dierenorganisaties gaat het mogelijk om een wolf met jonge welpen, volgens de provincie om een alleenstaande wolf uit de roedel op De Hoge Veluwe. De rechter wilde nog geen uitspraak doen, mits Gelderland de vergunning niet zou gebruiken. Dat beloofde de provincie na enig aandringen.

Extra informatie

Gelderland heeft volgens een woordvoerder van gedeputeerde Harold Zoet dinsdag de gevraagde extra informatie aangeleverd. "Het gaat om een nadere toelichting van de deskundige, waarbij de 'daderwolf' en de 'vaderwolf' van de roedel scherper worden onderscheiden, op gebied van genetische analyse (DNA), uiterlijke kenmerken en verspreiding in het gebied." De rechter doet waarschijnlijk komende vrijdag alsnog uitspraak.