Gelderse gemeenten sturen kabinet brandbrief met zorgen over wolf

ARNHEM (ANP) - Gelderse gemeenten hebben in een brandbrief aan het kabinet "ernstige zorgen" geuit over de situatie rond de wolf. Gemeenten op en om de Veluwe zijn bezorgd over "de toenemende aanwezigheid van wolven in onze regio en de gevolgen hiervan voor mens en dier". Ze vragen demissionair minister Foort van Oosten (Justitie en Veiligheid) en staatssecretaris Jean Rummenie (Natuur) om aanpassing van de wetgeving en om verruiming van hun bevoegdheden in noodsituaties.

"Het gevoel van onveiligheid onder inwoners, ondernemers en recreanten is aanzienlijk toegenomen", schrijven de gemeenten, die in hun brief diverse incidenten van de afgelopen weken opsommen. Ze zien dat wolven "hun natuurlijke schuwheid" verliezen en steeds vaker in de buurt van mensen en bebouwd gebied komen.

De Gelderse burgemeesters willen snel in overleg met de bewindspersonen. "De veiligheid van onze inwoners en dieren mag niet afhankelijk zijn van langdurige procedures of onduidelijke verantwoordelijkheden."