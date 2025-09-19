Xi had 'positief en constructief' telefoongesprek met Trump

BEIJING (ANP/RTR/BLOOMBERG) - Het telefoongesprek tussen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Chinese tegenhanger Xi Jinping verliep "positief en constructief". Dat meldt het Chinese staatspersbureau Xinhua. Volgens Xinhua zei Xi tegen Trump dat de Amerikaans-Chinese betrekkingen "heel belangrijk" zijn en dat de Verenigde Staten "eenzijdige handelsbeperkingen" moeten voorkomen.

Trump en Xi spraken onder meer over de toekomst van de populaire Chinese filmpjesapp TikTok in de VS. Begin deze week bereikten de VS en China een raamwerkakkoord over de verkoop van de Amerikaanse onderdelen van de filmpjesapp aan een groep Amerikaanse bedrijven. Volgens Xi ziet China graag een oplossing voor de TikTok-kwestie en hoopt hij dat de VS zorgen voor een "open en eerlijk" bedrijfsklimaat voor Chinese ondernemingen, aldus Xinhua.