Rutte: Nederland steekt af tegen weerbaar Scandinavië

DEN HAAG (ANP) - Nederlanders zijn nog veel minder weerbaar dan bijvoorbeeld Noren en Zweden, stelt NAVO-chef Mark Rutte. Als oorlog uitbreekt moeten burgers op z'n minst weten wat ze moeten doen, waarschuwt hij.

Hij ziet een "groot verschil" tussen de Nederlandse en bijvoorbeeld de Zweedse regering. Het kabinet zegt "je moet water hebben voor drie dagen", terwijl Zweden precies vertelt wat een burger te doen staat in geval van oorlog, hield Rutte studenten voor tijdens een vraaggesprek in Den Haag. Of dat nu "een actieve rol is, of een ondersteunende, of tenminste niet in de weg lopen".

Noord-Europese landen hebben ook speciale ministers voor burgerbescherming, merkte Rutte op. "Iemand die specifiek belast is met het voorbereiden van de bevolking." Een goede suggestie voor het volgende Nederlandse kabinet, knikte hij instemmend op aanreiken van de gespreksleider.

Sinds Europa weer te maken heeft met oorlog op het continent, hameren overheden weer op 'maatschappelijke weerbaarheid'. De NAVO vraagt daar de komende tijd ook aandacht voor.