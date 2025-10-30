Gelijkspel in Albrandswaard, en op meer plekken miniem verschil

DEN HAAG (ANP) - In de Zuid-Hollandse gemeente Albrandswaard hebben de twee grootste partijen precies evenveel stemmen gekregen. Zowel PVV als VVD ontving 3011 stemmen, volgens de voorlopige uitslag die is doorgegeven aan de Verkiezingsdienst van het ANP. In meer gemeenten waren de verschillen tussen de grootste partij en de tweede partij minimaal.

D66 won in de Noord-Hollandse gemeente Landsmeer met 1346 stemmen. De VVD eindigde met 1345 stemmen, dus een enkele stem minder. In de Gelderse gemeente Duiven kreeg de VVD drie stemmen meer dan D66. In Oldenzaal trok het CDA zes kiezers meer dan de PVV, die op haar beurt 26 stemmen meer haalde dan de VVD. In Zeewolde haalde de VVD zeven stemmen meer dan de PVV en in Nijkerk eindigde de PVV tien stemmen voor het CDA.

In de gemeenten Schiermonnikoog, Medemblik, Ameland, Zutphen, Bladel, Alblasserdam, Het Hogeland, Oudewater, Hof van Twente, Bergen (Noord-Holland), Hillegom, Vlieland, Rozendaal, Goes, Veenendaal, Bronckhorst en Borsele was het verschil tussen de twee koplopers ook kleiner dan vijftig stemmen.

In het Zeeuwse Goes was de uitslag eveneens spannend. De PVV werd daar de grootste partij, met 38 stemmen meer dan D66. Die had 78 stemmen voorsprong op de VVD, de derde partij. Zestien stemmen daarachter eindigde het CDA.

In Heemskerk, Bergeijk, Heeze-Leende, Son en Breugel, Elburg, Texel, Wijk bij Duurstede, Terschelling, Midden-Delfland, Uithoorn, Eersel, Olst-Wijhe, Lansingerland, Noordoostpolder, Veldhoven, Berkelland, Wijchen, Waadhoeke, Schouwen-Duiveland, Hardenberg en Opmeer was het verschil maximaal 100 stemmen.

In Winterswijk, Zuidplas, IJsselstein, Gorinchem, Bodegraven-Reeuwijk, Culemborg, Boxtel, Oirschot, Reusel-De Mierden, Bloemendaal, Bernheze, Heerenveen, Someren, Mook en Middelaar, Haaksbergen, Waterland, Voorst, Montfoort, Tubbergen, Oostzaan, Wormerland, Noardeast-Fryslân, Putten, Kampen, Zundert, Noord-Beveland, Uitgeest, Boekel, Doesburg en Brummen was het verschil tussen de twee grootste partijen minder dan tweehonderd stemmen.