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Gelijkwaardigheid vrouwen cruciaal, zegt expert na misbruikzaak

Samenleving
door anp
donderdag, 04 juni 2026 om 17:38
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VEENENDAAL (ANP) - Er is een cultuurverandering nodig waarbij vrouwen als gelijkwaardig worden gezien aan mannen en waarin dit in alles wordt uitgedragen. Dat zegt Michelle Rasch, data-analist online-criminaliteit en geweld tegen vrouwen, naar aanleiding van het seksueel misbruik van gedrogeerde vrouwen en het uitwisselen van beeldmateriaal daarvan. Donderdag werd bekend dat daar na een groot onderzoek van de politie meerdere aanhoudingen voor zijn verricht.
"De cultuurverandering beslaat zowel (sociale) media en hun berichtgeving over vrouwen als de politiek, het onderwijs, de zorg en het rechtssysteem. Dit is een proces van de lange adem, maar uiteindelijk de meest belangrijke in het creëren van echte veiligheid voor vrouwen en meisjes. Daarbij is het belangrijk dat niet een bepaalde groep wordt weggezet als het probleem, maar dat echt kritisch wordt gekeken naar hoe kan worden ingezet op gelijkwaardigheid op elk vlak", aldus Rasch.
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