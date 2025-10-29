Gemeente Amsterdam haalt illegale FVD-logo's weg bij stembureaus

AMSTERDAM (ANP) - De gemeente Amsterdam heeft woensdagochtend bij vier stembureaus logo's van Forum voor Democratie (FVD) weggehaald. Het logo werd onder meer op de stoep geklad voor het St. Ignatiusgymnasium in Amsterdam-Zuid. Campagne-uitingen te dicht bij een stembureau zijn niet toegestaan.

Nummer 2 op de FVD-lijst Thierry Baudet bracht 's ochtends zijn stem uit bij het St. Ignatiusgymnasium. Hij maakte een selfie in het stemhokje en deelde op X dat hij op lijsttrekker Lidewij de Vos had gestemd.