Gemeente Breda: plein binnenstad vol

BREDA (ANP) - De Havermarkt in het centrum van Breda is vol. Dat meldt de gemeente Breda. Voor het plein geldt het principe: één persoon in, één persoon uit. Aan de Haven, Sint Janstraat, op het Kasteelplein en op het Kerkplein is nog wel ruimte om Koningsdag te vieren.

Op het Chasséveld, nabij de Havermarkt, vindt het grote muziekfestival 538 Koningsdag plaats.

Ook in Utrecht begint het druk te worden. Vooral bij de Asch van Wijckskade in het centrum ziet de gemeente steeds meer mensen. In Eindhoven is het "gezellig druk" en er is een rustige sfeer, meldt een woordvoerder van de gemeente.