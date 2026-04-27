Voorzichtig begin op Wall Street na vastlopen overleg Iran en VS

NEW YORK (ANP) - De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn maandag voorzichtig geopend. Nu de vredesbesprekingen tussen de Verenigde Staten en Iran lijken vastgelopen, wachten beleggers op een golf aan kwartaalcijfers en commentaar van de Federal Reserve-vergadering deze week. Daarnaast komt de Federal Reserve woensdag met een rentebesluit.

De Dow Jones-index op Wall Street ging kort na opening van de handel een fractie omlaag naar 49.224 punten. De brede S&P 500 noteerde 0,1 procent lager op 7158 punten en techbeurs Nasdaq verloor 0,3 procent op 24.770 punten.

De Amerikaanse president Donald Trump annuleerde afgelopen weekend een bezoek van twee Amerikaanse gezanten aan Pakistan, waar verdere gesprekken met Iran zouden plaatsvinden. Dat betekende een nieuwe klap voor de vredesvooruitzichten in het Midden-Oosten.

Solide kwartaalresultaten

Hoewel een akkoord om de oorlog te beëindigen nog altijd buiten bereik ligt, putten beleggers wel moed uit de tot nu toe solide kwartaalresultaten. Van de 139 bedrijven in de S&P 500 die voor het weekend al met resultaten zijn gekomen, overtroffen volgens persbureau Reuters dik 81 de verwachtingen van analisten.

Domino's Pizza ging maandag wel ruim 7 procent onderuit. De pizzaketen is met tegenvallende verwachtingen voor zijn omzet gekomen.

Amazon

Later deze week komen onder meer Amazon, Microsoft en Apple met hun kwartaalresultaten. Van het Fed-besluit van deze week wordt weinig vuurwerk verwacht. De meeste economen denken dat de Fed nog zeker een half jaar wacht voordat de rente wordt verlaagd.

Meta Platforms noteerde 0,2 procent hoger. De overname van het van oorsprong Chinese AI-bedrijf Manus door het Facebook-moederconcern mag niet doorgaan van China. Voorlopig lijkt Meta echter niet van plan af te zien van de deal. Het concern heeft in een verklaring gezegd dat het een oplossing verwacht voor de Chinese kwestie.

Ook werd bekend dat farmaciebedrijf Organon, met een productievestiging in Oss, voor bijna 12 miljard dollar wordt overgenomen door het Indiase Sun Pharmaceutical. Beleggers zetten Organon daarop 17 procent hoger.