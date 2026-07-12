Gemeente: nog geen structurele maatregelen voor onrust Ter Apel

TER APEL (ANP) - De gemeente Westerwolde heeft nog geen zicht op structurele maatregelen voor de onrust op het voorterrein van het aanmeldcentrum Ter Apel nu het Rode Kruis en VluchtelingenWerk (VWN) daar het werk hebben neergelegd. Een woordvoerster zegt dat de gemeente "meerdere keren per dag contact heeft met het COA en het ministerie" over de veiligheid, maar dat concrete maatregelen voorlopig uitblijven.

Het Rode Kruis liet vrijdag weten geen zorg meer te verlenen aan mensen buiten het volle asielzoekerscentrum in Ter Apel. De veiligheid van de hulpverleners en de hulpvragers kan daar volgens de organisatie namelijk niet meer gegarandeerd worden. Afgelopen nacht waren daar meerdere opstootjes tussen asielzoekers.

Volgens de gemeente ligt de bal voornamelijk bij het COA en het ministerie. "Wij houden hen nog steeds verantwoordelijk voor de zorg voor asielzoekers."

150 extra plekken

Het COA wil niet reageren op de situatie van afgelopen nacht. Ook zegt de organisatie die verantwoordelijk is voor de opvang van asielzoekers niets over hoe ze de komende dagen gaan aanpakken. "Het blijft zo dat onze reactie van vrijdag nog steeds onze reactie is." Toen zei het opvangorgaan dat het de keuze van het Rode Kruis en VWN betreurt, maar wel begrijpt wegens "de aanhoudende druk en de omstandigheden". Het COA liet toen ook weten het werk van de hulporganisaties niet over te nemen.

Burgemeester Jaap Velema van Westerwolde zei zaterdag in NRC dat er dit weekend 150 extra plekken zijn gerealiseerd in een noodopvang. De woordvoerster laat weten dat de gemeente Westerwolde die plekken niet voorziet. Welke gemeente dat wel doet, weet zij niet: "Dat moet je bij het COA vragen." Het COA verwijst door naar het ministerie, dat zegt maandag met een reactie te komen.