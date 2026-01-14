Asielzoekers moeten COA met wachtgeld betalen voor eigen opvang

DEN HAAG (ANP) - Asielzoekers die geld hebben gekregen omdat de IND te lang doet over het beslissen over hun asielaanvraag, moeten dat boven een bepaalde grens inleveren om mee te betalen aan hun opvang. Dat heeft de Raad van State (RvS) woensdag besloten, in lijn met de werkwijze van opvangorgaan COA.

Vier asielzoekers hadden een zaak aangespannen tegen het COA. Het orgaan vraagt hen kostgeld, omdat ze een vermogen boven de vermogensgrens hebben. Dat geld hebben ze verkregen uit dwangsommen die het ministerie moet betalen als niet binnen de wettelijke termijn een uitslag volgt op de asielaanvraag. De asielzoekers vinden dat dit geld niet mag meetellen bij hun vermogen, omdat dit immateriële schadevergoeding is voor het lange wachten.

De RvS ziet dit geld, net als het COA, niet als schadevergoeding maar als "financiële prikkel voor de minister om sneller op een asielaanvraag te beslissen". Daarom mag het meegeteld worden in het vermogen van de asielzoeker. Volgens EU-wetgeving mogen landen bij voldoende eigen middelen een bijdrage vragen van asielzoekers, aldus de RvS.