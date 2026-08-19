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Gemeente wil kunnen ingrijpen bij overlast opvang Engelen

Samenleving
door anp
woensdag, 19 augustus 2026 om 18:42
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DEN BOSCH (ANP) - De gemeente Den Bosch wil de mogelijkheid om "harde maatregelen" te kunnen nemen als er onrust en onveilige situaties ontstaan rondom de mogelijke asielopvang in Engelen. Dat staat in een voorlopig leefbaarheidsplan, dat woensdag werd bekendgemaakt. De gemeente presenteert daarin een zogenoemde 'escalatieladder', waarbij zij bij de laatste stap dwangsommen wil kunnen opleggen aan het COA. Ook willen ze bij aanhoudende onrust de vergunningsvoorwaarden kunnen aanpassen.
Het is al maanden onrustig in Engelen en Bokhoven rondom de beoogde opvang voor vijftig alleenstaande minderjarige vreemdelingen, in een zogenoemde AMV-locatie. De gemeente Den Bosch wil dat op bedrijventerrein De Vutter in Engelen doen.
Het leefbaarheidsplan is opgesteld op basis van de inbreng van inwoners bij bijeenkomsten over de opvangplannen in het dorp. Het conceptplan kan in aankomende bijeenkomsten worden besproken en bijgesteld. De definitieve versie wordt eind dit jaar onderdeel van de vergunningsaanvraag van het COA.
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