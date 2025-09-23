het ultieme recept voor de perfecte cacio e pepe pasta-saus wist te ontrafelen. Waar deze Italiaanse klassieker vaak eindigt in een korrelige, klonterige massa, besloten fysici onder leiding van De alternatieve Nobelprijs – de Ig Nobelprijs voor Natuurkunde – is in 2025 toegekend aan een team van wetenschappers datwist te ontrafelen. Waar deze Italiaanse klassieker vaak eindigt in een korrelige, klonterige massa, besloten fysici onder leiding van Fabrizio Olmeda het probleem wetenschappelijk te benaderen.

Het geheim? De juiste hoeveelheid zetmeel. Simpelweg pasta en kaas mengen met een beetje pastawater werkt meestal niet, omdat de saus bij temperaturen boven de 65°C schift – de kaas stolt en de saus klontert. Olmeda’s oplossing: maak met zetmeelpoeder (2-3% van het gewicht van de kaas) en wat water een gel. Meng deze gel op lage temperatuur met geraspte Pecorino en voeg daarna de pasta en wat pastawater toe tot de saus perfect smeuïg is. Tot slot zwarte peper naar smaak.

Wetenschappelijk perfect cacio e pepe-recept (voor 2 personen):

4 gram aardappelzetmeel of maizena

40 ml water

160 gram Pecorino Romano, fijngeraspt

240 gram pasta (bij voorkeur tonnarelli)

Zwarte peper en zout naar smaak

Pasta kookwater (liefst stevig zetmeelrijk)

Werkwijze: