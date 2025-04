Gemeenten en Rijk lijken elkaar te naderen over financiering

DEN HAAG (ANP) - De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Rijk zijn nader tot elkaar gekomen bij een overleg woensdagmiddag over het gemeentefonds en de jeugdzorg, zegt een woordvoerster van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Gemeenten krijgen volgend jaar ruim 2,3 miljard euro minder dan dit jaar. Daarnaast willen de gemeenten dat bezuinigingen op de jeugdzorg worden teruggedraaid.

De BBB zei woensdag dat in de voorjaarsnota is afgesproken dat er miljarden bijkomen voor de gemeenten. De woordvoerster zei dat nog geen afspraken zijn gemaakt over bedragen, omdat de voorjaarsnota eerst moet worden besproken in de ministerraad. "Maar ook daar is de balans gevonden."

De woordvoerster zegt dat het Rijk en de gemeenten "niet tegenover elkaar, maar met elkaar" verdergaan.

De VNG heeft nog niet gereageerd op het overleg. De vereniging dreigde eerder deze week nog met juridische stappen als er geen akkoord zou komen over de jeugdzorg.