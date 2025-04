Veel politie bij informatiebijeenkomst over azc in Uden

UDEN (ANP) - Bij de Kruisherenkapel in Uden waar woensdagavond een informatiebijeenkomst is over de komst van een azc, is veel politie aanwezig. Vorige week moest de ME ingrijpen bij de eerste bewonersavond nadat vuurwerk werd afgestoken en met stenen naar agenten werd gegooid. Zes mensen werden opgepakt.

Volgens de gemeente Maashorst, waar Uden onder valt, is op sociale media ook voor deze bijeenkomst opgeroepen de avond te verstoren met vuurwerk. Voor delen van Uden is een veiligheidsrisicogebied afgekondigd, waardoor de politie preventief mag fouilleren.

Vooralsnog is het rustig bij de kapel, ziet een ANP-verslaggever. Er staan enkele tientallen demonstranten die spandoeken bij zich hebben waarmee ze zich uitspreken tegen de opvang van asielzoekers in hun woonplaats.

De gemeente wil in Uden een nieuw azc openen. Ook komen er in dezelfde gemeente opvanglocaties in Schaijk en de plaats Zeeland, die bedoeld zijn voor onder anderen statushouders, alleenstaande minderjarige vluchtelingen of Oekraïners.