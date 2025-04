Gemeenten kunnen leven met vuurwerkverbod als ze kunnen handhaven

DEN HAAG (ANP) - Gemeenten zijn niet tegen een landelijk verbod op consumentenvuurwerk, maar willen wel dat ze de middelen krijgen om te handhaven. Ook willen ze de regels kunnen uitleggen aan burgers. Dat laat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) namens hen weten.

De gemeenten willen ook weten wat het ze gaat kosten om het vuurwerkverbod uit te voeren, en hoe ze die kosten vergoed krijgen. Daarnaast willen ze dat een verbod wordt afgestemd met andere landen.

De VVD sprak zich vorige week onder voorwaarden uit voor zo'n verbod. Een van de voorwaarden is dat het kabinet de handhaving moet versterken. De standpunten van NSC en DENK zijn nog niet bekend. Als een van die twee partijen ook voor een vuurwerkverbod is, bestaat er een meerderheid in de Tweede Kamer. Die debatteert er donderdag over.