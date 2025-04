NVM: aanbod vakantiehuizen stijgt in meerdere delen van het land

UTRECHT (ANP) - Het aanbod vakantiewoningen groeit in meerdere delen van het land en vooral in Zeeland, zegt Gerco van den Berg, deskundige op het gebied van recreatiehuizen bij de NVM. Volgens hem komt dit door de onzekerheid over de belasting van huurinkomsten uit vakantiewoningen, die traditioneel onder box 3 vallen.

Ook de hogere overdrachtsbelasting en de gestegen hypotheekrente spelen een rol, waardoor de financiering moeilijker is geworden. Nu zijn de huurinkomsten uit vakantiewoningen belastingvrij. Of dit zo blijft, is echter de vraag, aangezien verhuurders mogelijk belast worden op hun daadwerkelijk behaalde rendementen. De discussie hierover is nog steeds gaande in Den Haag.

Van den Berg heeft nog geen exacte cijfers over het groeiende aanbod. Later deze maand komt de NVM met een rapport over de markt van recreatiewoningen.