Gemeenten snappen oproep minister voor meer asielopvangplekken

DEN HAAG (ANP) - De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) snapt de oproep van asielminister Bart van den Brink (CDA) om snel meer opvangplekken voor asielzoekers te regelen. De vereniging hoopt "dat gemeenten kijken waar ze kunnen helpen", aldus een woordvoerder.

Van den Brink vroeg gemeenten donderdag in een brief om meer opvangplekken om te voorkomen dat de opvangsituatie voor mensen die asiel hebben aangevraagd in Nederland binnenkort "onbeheersbaar" wordt. De VNG noemt het in navolging van die oproep "ongewenst" als mensen op straat komen te staan.

De minister heeft ook gezegd dat er zoveel mogelijk asielzoekers op bestaande locaties moeten gaan verblijven. Dit kunnen ook meer mensen zijn dan eerder afgesproken met gemeenten. De VNG-woordvoerder zegt dat de minister hierover met individuele gemeenten in gesprek zal moeten gaan, om te kijken "wat de mogelijkheden zijn".

Meer kan de VNG donderdagmiddag nog niet zeggen over de oproep.