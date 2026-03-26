Gemeenten snappen oproep minister voor meer asielopvangplekken

door anp
donderdag, 26 maart 2026 om 18:14
anp260326192 1
DEN HAAG (ANP) - De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) snapt de oproep van asielminister Bart van den Brink (CDA) om snel meer opvangplekken voor asielzoekers te regelen. De vereniging hoopt "dat gemeenten kijken waar ze kunnen helpen", aldus een woordvoerder.
Van den Brink vroeg gemeenten donderdag in een brief om meer opvangplekken om te voorkomen dat de opvangsituatie voor mensen die asiel hebben aangevraagd in Nederland binnenkort "onbeheersbaar" wordt. De VNG noemt het in navolging van die oproep "ongewenst" als mensen op straat komen te staan.
De minister heeft ook gezegd dat er zoveel mogelijk asielzoekers op bestaande locaties moeten gaan verblijven. Dit kunnen ook meer mensen zijn dan eerder afgesproken met gemeenten. De VNG-woordvoerder zegt dat de minister hierover met individuele gemeenten in gesprek zal moeten gaan, om te kijken "wat de mogelijkheden zijn".
Meer kan de VNG donderdagmiddag nog niet zeggen over de oproep.
POPULAIR NIEUWS

119501705_m

Hoe komen ze in Kopen Zonder Kijken toch altijd aan dat extra budget?

https___cdn.pijper.io_2026_03_AymapOiOLWcvSL1774349674

Nederlandse drugscrimineel op Bali geliquideerd

anp260326050 1

Kaartloos betalen voor het eerst populairder dan met betaalpas

350

Een Engelse tiener met een diepe vrouwenhaat kreeg van een AI‑chatbot advies om zijn moeder te vermoorden, met als tip dat een hamer geschikt is voor “een onervaren moordenaar”.

ftcms_4ce1fbe6-e06a-471c-a69d-a4379e3b7baa

Ferrari vliegt gepersonaliseerde supercars naar steenrijke kopers in het Midden-Oosten.

ANP-487702808

Paul de Leeuw valt 18 kilo af in recordtempo – “Het werkt als een gek bij mij”

