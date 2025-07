Gemeenten stellen afspraken over signaleren schulden uit om geld

DEN HAAG (ANP) - Gemeenten en de schuldhulpbranche schorten eerder gemaakte afspraken om schulden bij mensen sneller te signaleren op. Eerst willen ze van het kabinet duidelijkheid over de financiering ervan.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) geeft aan dat er structurele financiering van het Rijk zou komen, maar bij de onderhandelingen over de voorjaarsnota is dat geld weggevallen. Samen met Divosa (de vereniging van leidinggevenden in het sociaal domein) en NVVK (de brancheorganisatie voor schuldhulpverlening) stelt ze de ondertekening van bestuurlijke afspraken uit. Daarin staat onder andere dat ze meer mensen met schulden willen bereiken.

Als er geen geld komt, zijn de organisaties namelijk bang om verwachtingen te scheppen die in de praktijk niet kunnen worden waargemaakt. Het niet ondertekenen van de afspraken is een dringende oproep aan het kabinet, zeggen ze: "geef op korte termijn duidelijkheid en herstel de eerder voorgestelde structurele financiering".