Optreden Bob Vylan in Paradiso gaat niet door

AMSTERDAM (ANP) - Het optreden van de omstreden Engelse rapgroep Bob Vylan op 12 september in Paradiso in Amsterdam gaat niet door. Het duo zou het voorprogramma doen van Gogol Bordello. Die band liet weten dat Bob Vylan door "logistieke complicaties" niet meer betrokken is bij hun tournee.

Het rapduo kwam in het nieuws nadat de frontman op het Britse festival Glastonbury "dood, dood aan het Israëlische leger" had geroepen. Daarop werden meerdere optredens van de groep geannuleerd.

"We hebben de situatie geëvalueerd en besloten Bob Vylan uit de tour te schrappen", stelt Gogol Bordello. "We hebben samen met onze vrienden Bob Vylan hard gewerkt aan een oplossing, maar uiteindelijk is het er niet van gekomen."

Paradiso laat weten dat het schrappen van Bob Vylan geen keuze is geweest van de zaal. De concertzaal werd door het geplande optreden anoniem bedreigd. Vorige week werd een banner getoond met de tekst "If Bob Vylan plays that night, Amsterdam will stand and fight"