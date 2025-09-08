ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Gemeenten vragen minister aandacht voor erosie Brouwersdam

Samenleving
door anp
maandag, 08 september 2025 om 16:28
anp080925118 1
DEN HAAG (ANP) - De gemeenten Schouwen-Duiveland (Zeeland) en Goeree-Overflakkee (Zuid-Holland) en recreatieondernemers hebben bij demissionair minister Robert Tieman van Infrastructuur en Waterstaat hun zorgen uitgesproken over de erosie aan de buitenkant van de Brouwersdam. De delegatie wees erop dat de plek zeer populair is bij bewoners, recreanten en toeristen, maar dat het strand in rap tempo verdwijnt doordat het zand wegspoelt.
De delegatie toonde Tieman een videoboodschap om de impact van de afslag van het strand te laten zien. Daarmee wilden ze laten zien welke gevolgen de erosie heeft voor ondernemers, bezoekers en inwoners.
"De Brouwersdam is voor onze regio veel meer dan zand en zee. Het strand vormt de basis van onze toeristische sector en zorgt voor honderden banen", zei de Schouwse wethouder Kees Poortvliet. "Als we nu niet ingrijpen, raken we niet alleen een prachtige kuststrook kwijt, maar ook een belangrijk deel van onze economie en aantrekkingskracht."
Vorig artikel

Beroep in corruptiezaak tegen Le Pen vastgesteld op 13 januari

Volgend artikel

Zorginspectie mag vrijstelling geven voor importeren medicijnen

POPULAIR NIEUWS

IMG_2435

Alarm voor (oudere) dropeters

generated-image (9)

10 gewoontes van mensen die zich niets aantrekken van wat anderen van ze denken

generated-image (11)

The Economist: Wat als de AI-aandelenmarkt instort? – Analyse van een mogelijke zeepbel

206113222_l

De kracht van oogcontact: zo word je aantrekkelijker

ANP-452639598

Vier jaar lang verborgen een vader en zijn kinderen zich in de Nieuw-Zeelandse wildernis. Nu komt er een tragisch einde aan de zaak

ANP-435410909

Hoeveel geef je uit aan een cadeau? Dit vindt Nederland