Gemeenten vragen minister aandacht voor erosie Brouwersdam

DEN HAAG (ANP) - De gemeenten Schouwen-Duiveland (Zeeland) en Goeree-Overflakkee (Zuid-Holland) en recreatieondernemers hebben bij demissionair minister Robert Tieman van Infrastructuur en Waterstaat hun zorgen uitgesproken over de erosie aan de buitenkant van de Brouwersdam. De delegatie wees erop dat de plek zeer populair is bij bewoners, recreanten en toeristen, maar dat het strand in rap tempo verdwijnt doordat het zand wegspoelt.

De delegatie toonde Tieman een videoboodschap om de impact van de afslag van het strand te laten zien. Daarmee wilden ze laten zien welke gevolgen de erosie heeft voor ondernemers, bezoekers en inwoners.

"De Brouwersdam is voor onze regio veel meer dan zand en zee. Het strand vormt de basis van onze toeristische sector en zorgt voor honderden banen", zei de Schouwse wethouder Kees Poortvliet. "Als we nu niet ingrijpen, raken we niet alleen een prachtige kuststrook kwijt, maar ook een belangrijk deel van onze economie en aantrekkingskracht."