Beroep in corruptiezaak tegen Le Pen vastgesteld op 13 januari

PARIJS (ANP/RTR/AFP) - Het beroep in de corruptiezaak tegen partijleider Marine Le Pen en andere leden van Rassemblement National (RN) vindt plaats tussen 13 januari en 12 februari. Dat heeft de rechtbank in Parijs maandag vastgesteld.

Le Pen werd eind maart veroordeeld voor het verduisteren van meer dan 4 miljoen euro aan Europees geld. Dat geld zou zijn doorgesluisd naar de partijkas. Naast Le Pen stonden ook elf toenmalige partijleden van Rassemblement National terecht.

De uitspraak kwam als een mokerslag voor Le Pen, die met onmiddellijke ingang voor vijf jaar werd uitgesloten van verkiezingsdeelname. Haar straf van twee jaar mag ze uitzitten met een enkelband. Ook kreeg ze een boete van 100.000 euro opgelegd.

Om Le Pen en haar partij enige coulance te bieden, heeft de rechtbank ervoor gekozen het beroep versneld te behandelen zodat zij, mocht dit uitvallen in haar voordeel, nog een kans maakt in de verkiezingen van 2027.