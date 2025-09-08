ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Beroep in corruptiezaak tegen Le Pen vastgesteld op 13 januari

Samenleving
door anp
maandag, 08 september 2025 om 16:15
anp080925115 1
PARIJS (ANP/RTR/AFP) - Het beroep in de corruptiezaak tegen partijleider Marine Le Pen en andere leden van Rassemblement National (RN) vindt plaats tussen 13 januari en 12 februari. Dat heeft de rechtbank in Parijs maandag vastgesteld.
Le Pen werd eind maart veroordeeld voor het verduisteren van meer dan 4 miljoen euro aan Europees geld. Dat geld zou zijn doorgesluisd naar de partijkas. Naast Le Pen stonden ook elf toenmalige partijleden van Rassemblement National terecht.
De uitspraak kwam als een mokerslag voor Le Pen, die met onmiddellijke ingang voor vijf jaar werd uitgesloten van verkiezingsdeelname. Haar straf van twee jaar mag ze uitzitten met een enkelband. Ook kreeg ze een boete van 100.000 euro opgelegd.
Om Le Pen en haar partij enige coulance te bieden, heeft de rechtbank ervoor gekozen het beroep versneld te behandelen zodat zij, mocht dit uitvallen in haar voordeel, nog een kans maakt in de verkiezingen van 2027.
Vorig artikel

Campagne moet ouders helpen bij onlineveiligheid kinderen

Volgend artikel

Gemeenten vragen minister aandacht voor erosie Brouwersdam

POPULAIR NIEUWS

IMG_2435

Alarm voor (oudere) dropeters

generated-image (9)

10 gewoontes van mensen die zich niets aantrekken van wat anderen van ze denken

generated-image (11)

The Economist: Wat als de AI-aandelenmarkt instort? – Analyse van een mogelijke zeepbel

206113222_l

De kracht van oogcontact: zo word je aantrekkelijker

ANP-452639598

Vier jaar lang verborgen een vader en zijn kinderen zich in de Nieuw-Zeelandse wildernis. Nu komt er een tragisch einde aan de zaak

ANP-435410909

Hoeveel geef je uit aan een cadeau? Dit vindt Nederland