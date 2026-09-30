ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Gemeenten willen meer geld en zekerheid voor asielopvang

Samenleving
door anp
woensdag, 30 september 2026 om 14:49
anp300926137 1
Volg ons op Google Nieuws
LICHTENVOORDE (ANP) - Gemeenten eisen structurele en langdurige financiering van het Rijk voor de opvang en huisvesting van asielzoekers, in plaats van steeds afhankelijk te zijn van tijdelijke regelingen. Een resolutie daarvoor kreeg woensdag 99,6 procent van de stemmen op de ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).
Met de resolutie eist de VNG dat de asielketen beter gaat functioneren. "Gemeenten zijn het erover eens dat het huidige stelsel niet werkt", aldus voorzitter van de VNG Sharon Dijksma. Daarom willen zij onder meer dat er geld komt voor kleine opvanglocaties en een langetermijnvisie voor Oekraïense ontheemden die zullen blijven.
Ook willen gemeenten een doelgroepflexibele regeling (DFR) voor ten minste vijf jaar. De DFR biedt gemeenten de mogelijkheid om één opvanglocatie in te zetten voor verschillende doelgroepen, zoals Oekraïense ontheemden, asielzoekers en statushouders.
loading

POPULAIR NIEUWS

generated-image (5)

Belastingaangifte: deze zorgkosten vergeet je makkelijk — maar niet alles mag je aftrekken

shutterstock_2740926431

ABP is het vijfde pensioenfonds ter wereld, maar belegt minder succesvol dan buitenlandse fondsen: waarom dat vanaf 1 januari zwaarder telt voor jouw pensioen

127105376_m

Zo haal je de witte waas eenvoudig van je glazen af

56722237_m

Dit dorp in Spanje zoekt mensen die er gratis willen wonen

rente

Rente omhoog, maar je spaargeld profiteert nauwelijks: dit betalen de grote banken

85694225_m

Zo beperk je de schade van alcohol zonder volledig te stoppen

Loading