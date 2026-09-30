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Noorse oud-minister heeft spijt van zwijgen over Epstein

Samenleving
door Redactie
bijgewerkt om
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De Noorse oud-minister Børge Brende heeft spijt dat hij niet eerder open is geweest over zijn contact met Jeffrey Epstein. Dat zei hij tijdens een parlementaire hoorzitting met meerdere oud-bewindslieden over hun banden met de Amerikaanse zedendelinquent.
Brende stapte in februari dit jaar op als topman van het World Economic Forum, nadat uit de zogenoemde Epstein-files bekend was geworden dat hij banden onderhield met de Amerikaanse zakenman. Eerder zei Brende dat hij niet wist van Epsteins handelen toen hij hem voor het eerst ontmoette in 2018. Hij zou Epstein in 2018 en 2019 driemaal hebben ontmoet en berichten met hem hebben uitgewisseld.
Volgens Brende, aangehaald door de Noorse publieke omroep NRK, had hij geen contact met Epstein tijdens zijn ministerschap op Buitenlandse Zaken, van 2013 tot 2017. De regiokrant Adresseavisen betwijfelt dat en zegt over bewijs te beschikken dat Epstein Brende wilde ontmoeten in zijn tijd op die post.
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