ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Stagevergoeding verplichten kan, maar minister ziet ook dilemma's

Samenleving
door anp
donderdag, 29 januari 2026 om 12:34
anp290126151 1
DEN HAAG (ANP) - Het wettelijk verplichten van stagevergoedingen is mogelijk, maar brengt ook "wezenlijke dilemma's" met zich mee, laat demissionair onderwijsminister Gouke Moes weten aan de Tweede Kamer. Een Kamermeerderheid wil zo'n wettelijke verplichting voor stagiairs, maar het definitieve besluit laat Moes over aan zijn opvolger.
Moes verwacht dat "de contouren van een wetsvoorstel" voor de zomer naar de Kamer kunnen. Studenten hopen intussen dat de politiek snel knopen doorhakt. "Studenten wachten al vijf jaar", zegt voorzitter Sarah Evink van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). "Stagiairs zitten financieel in de knel en hebben oplossingen nodig."
De binnenkort afzwaaiende BBB-minister schetst meerdere zaken waar beslissingen over genomen moeten worden. Bijvoorbeeld het vastleggen van een minimumbedrag. Sommige bedrijven zijn "mogelijk niet in staat of welwillend om de vergoeding te betalen, waardoor het aantal beschikbare stageplekken zou kunnen afnemen", schrijft Moes.
Stagefonds
Volgens ambtenaren op het ministerie is het in het algemeen niet goed te voorspellen welke effecten een wettelijk verplichte stagevergoeding zou hebben op het aanbod van stageplekken. "Voor een aantal groepen wordt wel een daling verwacht, bijvoorbeeld in bepaalde sectoren, bij kleine bedrijven en zelfstandigen en bij stages voor jongerejaars studenten", staat in de Kamerbrief.
Eventueel kan dat worden opgelost door een stagefonds op te richten, waar de overheid en bedrijven dan aan bijdragen. "Er is bij een regeling echter een risico op onbedoeld gebruik door bedrijven die eigenlijk geen ondersteuning nodig hebben", zegt Moes erbij.
ISO is niet bezorgd over afnemend aanbod en pleit ervoor om vooral te "focussen op de oplossingen".
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 508044476

3 soorten burn-out

39179b03ea320c5dd6ef40ae8572151461d0356f

Maak je geen illusies: dit gebeurt er echt als je arbeidsongeschikt wordt en in de WIA belandt

ANP-548712690

Een jaar Trump-II: sentiment versomberd, waardering en vertrouwen storten in

ANP-543234585

Eva Jinek bejubelde Noa Vahle, maar waarom eigenlijk? "Ze is te correct"

82fd9058acb85ad1881e807d8984cf5e

Financial Times: Trump-mensen hebben gesprekken met extreme Canadese separatisten

1286701502

3 grote blunders die de geschiedenis bijna veranderden

Loading