Genocideverdachten niet uitgeleverd aan Rwanda, beslist Hoge Raad

DEN HAAG (ANP) - Nederland mag van de Hoge Raad twee Rwandese mannen, die verdacht worden van betrokkenheid bij de genocide in dat land in 1994, definitief niet uitleveren. Het duo ging succesvol in beroep tegen eerdere uitspraken van rechters die de uitlevering wel goedkeurden.

De mannen voerden aan dat zij als politieke tegenstanders van het regime van president Kagame in Rwanda geen eerlijk proces zullen krijgen. De rechter gaf de twee gelijk, waarop de Staat in cassatie ging. De Hoge Raad geeft de mannen nu opnieuw gelijk.

De Rwandese autoriteiten doen vaker een beroep op Nederland voor uitlevering van verdachten van de genocide. Dat leidde de afgelopen jaren tot meerdere gevallen waarbij Rwandezen werden uitgezet.

De genocide, met 800.000 doden, begon in 1994 toen de Rwandese president Juvénal Habyarimana, die lid was van de Hutu-meerderheid, werd vermoord. Daarop begonnen Hutu-militairen en milities met het afslachten van leden van de Tutsi-minderheid en gematigde Hutu's.