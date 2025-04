Hassan is in vorm, maar denkt niet aan winst in marathon Londen

LONDEN (ANP) - Sifan Hassan is in vorm, maar ze kan niet zeggen of ze de marathon van Londen zondag kan winnen. "Ik heb niet de vorm om een wereldrecord te lopen, dat weet ik wel. Maar ik denk wel dat ik goed ben", zei de 32-jarige olympisch kampioene in een online-persconferentie.

Hassan debuteerde twee jaar geleden op de marathon met een sensationele zege in Londen. Daarna volgde winst in de marathon van Chicago in een Europees record van 2.13.44 om vervolgens in de zomer van 2024 olympisch goud te veroveren op de klassieke afstand van 42,195 kilometer.

"Het deelnemersveld in Londen is heel sterk, ook zonder Chepngetich", refereerde Hassan aan wereldrecordhoudster Ruth Chepngetich, die zich heeft afgemeld. "Het is nu niet zo dat ik even ga winnen. Voor mij is de afstand nog steeds mijn grootste tegenstander."

Lange vakantie

Hassan bereidde zich voor in Kenia, een nieuwe plek voor haar. "Ik begon na een lange vakantie in heel slechte vorm. Ik was veel te zwaar en kon nog geen vijf minuten lopen. Als ik in Ethiopië was gaan trainen bij mijn familie, dan zou het heel moeilijk worden. Dan was er te veel afleiding. Wel ontspannen, maar niet goed voor het hardlopen. In Kenia kende ik niemand en daar kon ik me weer volledig focussen op de marathon."

Ook de ramadan doorstond ze goed. "Ik heb hard getraind in die periode en geleidelijk aan voelde ik dat het de goede kant opging. Ik ben nu minder nerveus dan voor mijn eerste marathon in Londen. Toen moest ik overgeven en de race zat vol drama, maar ik kan me er nog maar weinig van herinneren. We gaan het zien zondag. De marathon begint na 37 kilometer, dus op dat punt ga ik eens rondkijken hoe de anderen lopen en waar ik zelf nog toe in staat ben."