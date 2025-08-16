Gerard Cox (85) ongeneeslijk ziek

Gerard Cox is ongeneeslijk ziek, laat hij zaterdag in een interview met het AD weten. Er is uitgezaaide slokdarmkanker bij de 85-jarige zanger geconstateerd.

Cox voelde zich eind juli "ineens ontzettend beroerd en slap", vertelt hij aan de krant. Hij was tien kilo afgevallen en kreeg na een onderzoek in het ziekenhuis de diagnose.

De zanger heeft besloten zich niet te laten behandelen. "Ik heb geen zin in dat hele circus met chemokuren, haren die van je kop vallen en dat je je doodziek voelt", aldus de zanger tegen het AD. "Of een ingrijpende operatie waarvan je niet weet hoe het afloopt. Ik heb misschien nog een paar maanden: daarin wil ik niet gaan lopen lijden."

Omdat de tumor zorgde voor problemen bij het slikken, werd hij deze week wel elke dag bestraald. "En dat ding bloedt ook. Dus hopelijk helpen de bestralingen. Daarna hoop ik maar dat de tumor zich een beetje gedraagt."

De kanker is onder meer uitgezaaid naar zijn lever.

Cox is naast zanger ook liedjesschrijver, cabaretier, acteur en regisseur. De Rotterdammer verwierf bekendheid met de hitserie Toen was geluk heel gewoon.