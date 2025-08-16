Gesprek tussen Trump en Poetin levert niks op

Er was tevoren veel fanfaren, maar de top eindigde met vage verklarinkjes.

Hier volgt een overzicht van de belangrijkste punten rond de Trump -Poetin-top van 15 augustus 2025 in Alaska:

Trump en Poetin praatten ruim drie uur, maar er is geen formele deal of wapenstilstand gesloten voor Oekraïne.

Beide leiders spraken uiteraard over “grote vooruitgang”, maar noemden geen details, en antwoorden op vragen bleven uit. Trump benadrukte: “There’s no deal until there’s a deal.

Poetin noemde “fundamentele zorgen over Russische veiligheid” opnieuw als obstakel en riep Oekraïne en Europa op “constructief” te zijn.

Westerse diplomaten en de media bekijken het resultaat met scepsis. De bijeenkomst werd door waarnemers enerzijds gezien als een diplomatieke ‘herintrede’ van Poetin op het wereldtoneel, maar leidde tot weinig concreets—ook tot frustratie van Amerikaanse en Europese politici

Ook vervolgstappen zijn onduidelijk: Trump gaf aan leiders in Oekraïne en de NAVO te zullen bellen voor vervolgconsultaties, maar een volgende top met Zelensky is niet gepland. Poetin suggereerde een nieuwe top in Moskou, maar zonder commitment.