Trump: nog een of twee zaken om het over eens te worden

Samenleving
door anp
zaterdag, 16 augustus 2025 om 3:54
anp160825038 1
ANCHORAGE (ANP) - Tijdens een interview met Fox News na zijn bijeenkomst met de Russische president Vladimir Poetin over de oorlog in Oekraïne, heeft Trump gezegd dat er nog een of twee punten zijn waar beide partijen het niet over eens zijn. "Er zijn veel zaken waar we het over eens zijn, maar een of twee punten waarop we niet overeenkomen", aldus Trump.
Trump sprak kort na het einde van zijn gesprekken met Poetin met Sean Hannity van Fox News. Op de vraag over welke punten Trump en Poetin niet overeenkomen, wilde de Amerikaanse president geen antwoord geven.
Tijdens het interview adviseerde Trump de Oekraïense president Volodymyr Zelensky om een deal te sluiten om de oorlog te beëindigen. "Hij moet een deal sluiten. Ja. Kijk, Rusland is een zeer grote macht, en zij zijn dat niet." Ook liet Trump weten dat er een ontmoeting geregeld zal worden tussen hem, Zelensky en Poetin.
Het interview werd gehouden in dezelfde ruimte als waar Poetin en Trump spraken.
