Gérard Depardieu: ik ben geen aanrander

PARIJS (ANP) - De Franse acteur Gérard Depardieu heeft in de rechtbank van Parijs verklaard dat hij geen aanrander is. Op de tweede dag van zijn proces, waarin hij terechtstaat voor seksueel grensoverschrijdend gedrag tegenover twee vrouwen, zei hij in zijn eerste verklaring dat de beschuldigingen niet kloppen.

"Ik zie niet in waarom ik er plezier in zou scheppen om een vrouw te betasten, haar billen, haar borsten", zei de 76-jarige Depardieu. "Ik ben niet iemand die zich tegen anderen aanwrijft." Wel gaf de acteur toe dat hij een van de vermeende slachtoffers bij de heupen heeft aangeraakt. Die aanraking had volgens hem echter geen seksuele bedoeling. Depardieu stelde dat hij haar aanraakte om niet van een kist te glijden waarop hij zat.

Depardieu zou seksueel grensoverschrijdend gedrag hebben vertoond tijdens de opnames van de film Les Volets Verts in 2021. Een van de vrouwen beschuldigt Depardieu ervan dat hij haar tussen zijn benen klemde en onder meer haar borsten betastte. De ander zegt dat meerdere malen haar billen betast zijn. Ook zou de acteur seksueel getinte opmerkingen naar de vrouwen hebben gemaakt.

De zaak is de eerste tegen de acteur die in de rechtbank wordt behandeld. Depardieu wordt door tientallen vrouwen beschuldigd van seksueel wangedrag. Ook wordt hij verdacht van verkrachting.