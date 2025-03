Krant: chaos bij uitkeringsdienst VS door bezuinigingen van Musk

WASHINGTON (ANP) - De sociale zekerheid in de Verenigde Staten staat onder druk door maatregelen van DOGE, de bezuinigingstaskforce van Elon Musk. Dat bericht The Washington Post, die problemen in kaart bracht. De website van uitkeringsdienst SSA blijft crashen, managers moeten zelf als receptionist aan de slag door de uittocht van werknemers en het kantoor dat klantervaringen moest monitoren is volgens de krant wegbezuinigd.

De SSA gaat over de uitkeringen van onder meer gepensioneerde en gehandicapte Amerikanen, waar jaarlijks een bedrag van ongeveer anderhalf biljoen dollar mee is gemoeid. Het agentschap wordt al langer geplaagd door technische problemen en daar komen maatregelen van DOGE bovenop. Zo zitten veel kantoren door een uitgavenstop zonder pennen, papier en headsets voor telefoons.