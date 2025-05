Gershwin Bonevacia schrijft dit jaar Gedicht voor de Vrijheid

AMSTERDAM (ANP) - Schrijver Gershwin Bonevacia heeft dit jaar een Gedicht voor de Vrijheid geschreven. Dat heeft hij zaterdagochtend bekendgemaakt in het radioprogramma De Taalstaat. Het initiatief komt van boekenkoepel CPNB, die hiermee "de bijzondere gelegenheid van tachtig jaar vrijheid kracht wil bijzetten".

Het gedicht heet Ik sluit me aan en wordt de komende dagen verspreid via sociale media. Ook is het gedicht te lezen op honderdduizenden Boomerangkaarten die vanaf dit weekend in cafés, sportclubs en bioscopen liggen. "Op deze manier komt een groot publiek in aanraking met poëzie én het belang van tachtig jaar vrijheid", aldus de CPNB.

Gershwin Bonevacia is dichter, schrijver, muzikant en podcast- en theatermaker. Van maart 2019 tot januari 2022 was hij stadsdichter van Amsterdam. Hij schreef succesvolle bundels als Ik heb een fiets gekocht (2017), Toen ik klein was, was ik niet bang (2021) en De stad is ook van mij (2024).

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei publiceert elk jaar samen met de CPNB een uitgave met daarin de 4 en 5 mei-lezingen. Philip Freriks houdt dit jaar de 4 mei-voordracht tijdens de bijeenkomst in De Nieuwe Kerk, die voorafgaat aan de Nationale Herdenking op de Dam. Deze uitgave ligt ook vanaf zaterdag in de winkels.