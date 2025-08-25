ECONOMIE
Geschokte reacties op aanval op ziekenhuis Gaza

Samenleving
door anp
maandag, 25 augustus 2025 om 18:44
bijgewerkt om maandag, 25 augustus 2025 om 19:02
anp250825162 1
De Israëlische aanval op een ziekenhuis in Khan Younis wordt door westerse landen en internationale organisaties bekritiseerd. Zo zegt de Amerikaanse president Donald Trump dat hij "er niet blij mee" is. Hij noemt de situatie in Gaza verder een nachtmerrie.
De Britse minister David Lammy van Buitenlandse Zaken zegt "geschokt" te zijn door de aanval waarbij twintig doden vielen, onder wie vijf journalisten. Het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken wil dat de aanval wordt onderzocht en riep Israël op om "onmiddellijk onafhankelijke buitenlandse media toegang te verlenen en bescherming te bieden aan journalisten in Gaza".
Artsen zonder Grenzen veroordeelt de aanval en laat weten dat het Nasser-ziekenhuis het enige nog deels functionerende ziekenhuis is in het zuiden van Gaza. Medewerkers van de organisatie waren tijdens de aanval in het ziekenhuis aanwezig.
