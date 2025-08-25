Media: Sting aangeklaagd door voormalige bandleden van The Police

LONDEN (ANP) - De Britse artiest Sting is volgens verschillende Engelse media aangeklaagd door de voormalige twee bandleden van The Police, de band waarvan hij jarenlang frontman was. De zaak heeft te maken met royalty's die zij niet hebben ontvangen voor hun aandeel in muziek van de band.

The Police werd opgericht in 1977 en had onder meer een grote hit met Every Breath You Take. Sting zou jaarlijks nog ruim een half miljoen pond aan royalty's ontvangen voor dat nummer, maar Andy Summers en Stewart Copeland hebben geen credits gekregen voor het schrijven ervan. Een woordvoerder van Sting ontkende tegen The Sun dat de zaak te maken heeft met het nummer, maar gaf verder geen uitleg.

Volgens The Sun is de zaak door gitarist Summers en drummer Copeland ingediend bij het High Court in Londen. De artiesten hadden naar verluidt geprobeerd er onderling uit te komen, maar dat liep op niets uit. "Ze zagen geen andere keuze dan naar de rechter te stappen. Ze zeggen dat ze recht hebben op miljoenen aan royalty's", aldus een insider.