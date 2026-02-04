VS zien niets in behoud limiet op kernwapens zonder China

WASHINGTON (ANP) - De Verenigde Staten laten de laatst overgebleven afspraken over kernwapenbeheersing verlopen als China blijft weigeren mee te doen, zegt buitenlandminister Marco Rubio. Het New START-verdrag, waarin de VS en Rusland limieten op hun arsenaal hebben afgesproken, loopt donderdag af.

De Amerikaanse president Donald Trump zal zich nog over het verdrag uitspreken, kondigde Rubio aan. Maar "hij heeft eerder duidelijk gemaakt dat het voor echte wapenbeheersing in de 21e eeuw onmogelijk is om iets te doen zonder China". Dat land, dat de VS nu als hun belangrijkste rivaal beschouwen, heeft immers "een enorm en groeiend arsenaal".

Rusland stelde de VS vorig jaar voor om het verdrag, dat sinds 2011 van kracht is, met een jaar te verlengen. Zo zou tijd worden gekocht voor een nieuw akkoord. Maar daar is Washington volgens Moskou tot op heden niet op ingegaan.

Koude Oorlog

Met het verlopen van New START komt er een einde aan de afspraken die 's werelds twee grootste kernmachten over wapenbeheersing tijdens en na de Koude Oorlog hebben gemaakt.

New START bepaalt dat Rusland en de VS maar een bepaald aantal kernkoppen klaar voor gebruik mogen hebben. Ook zijn er limieten aan het aantal bommenwerpers voor kernwapens en lanceerinrichtingen voor kernraketten op land en vanaf onderzeeboten.

Controles

De VS klagen al langer dat het verdrag hen eenzijdig beknot. Rusland laat sinds zijn invasie in Oekraïne geen inspecteurs toe om op de verdragsverplichtingen toe te zien. Tijdens de coronapandemie lagen die controles ook al stil. Volgens de VS voert Rusland stiekem nucleaire tests uit om zijn slagkracht op peil te houden en te versterken.

China heeft inmiddels het derde kernarsenaal van de wereld. Het ligt nog wel royaal achter Rusland en de VS.