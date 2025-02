Gesprekken tussen diplomaten Rusland en VS begonnen in Riyad

RIYAD (ANP/RTR/AFP) - In Saudi-Arabië zijn de gesprekken tussen Amerikaanse en Russische delegaties begonnen. Washington en Moskou hebben topdiplomaten naar de Saudische hoofdstad Riyad gestuurd om te onderhandelen over de oorlog in Oekraïne en het herstel van de relatie tussen de VS en Rusland.

De Amerikaanse delegatie bestaat uit onder anderen de minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio, nationaal veiligheidsadviseur Mike Waltz en Midden-Oostengezant Steve Witkoff. Minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov en topadviseur Joeri Oesjakov zijn namens Rusland in Riyad.

Het is voor het eerst sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne in november 2022 dat er gesprekken tussen Rusland en de VS op dit niveau worden gevoerd.