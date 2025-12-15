Gesprekken tussen Oekraïne en VS in Berlijn zijn klaar

BERLIJN (ANP/RTR) - De vredesgesprekken tussen de delegaties uit Oekraïne en de VS in Berlijn zijn afgerond, laat het kantoor van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky weten.

Zondag begon een nieuwe overlegronde over voorstellen voor een einde aan de oorlog in Oekraïne. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz ontving Zelensky en zijn veiligheidsadviseur Roestem Oemjerov, de Amerikaanse speciaal gezant Steve Witkoff en Trumps schoonzoon Jared Kushner. Zondag zei Zelensky al dat hij als compromis bereid is af te zien van een toekomstig Oekraïens NAVO-lidmaatschap, in ruil voor internationale veiligheidsgaranties.

Maandagavond komen EU-leiders samen in Berlijn om de voortgang in de vredesonderhandelingen te bespreken.