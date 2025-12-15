ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Gesprekken tussen Oekraïne en VS in Berlijn zijn klaar

Samenleving
door anp
maandag, 15 december 2025 om 14:25
anp151225139 1
BERLIJN (ANP/RTR) - De vredesgesprekken tussen de delegaties uit Oekraïne en de VS in Berlijn zijn afgerond, laat het kantoor van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky weten.
Zondag begon een nieuwe overlegronde over voorstellen voor een einde aan de oorlog in Oekraïne. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz ontving Zelensky en zijn veiligheidsadviseur Roestem Oemjerov, de Amerikaanse speciaal gezant Steve Witkoff en Trumps schoonzoon Jared Kushner. Zondag zei Zelensky al dat hij als compromis bereid is af te zien van een toekomstig Oekraïens NAVO-lidmaatschap, in ruil voor internationale veiligheidsgaranties.
Maandagavond komen EU-leiders samen in Berlijn om de voortgang in de vredesonderhandelingen te bespreken.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-517129314

Dit goedkope plantaardige krachtvoer is het Japanse geheim voor een lang en gezond leven

ANP-544830438

Zien: Held grijpt schutter bij Bondi Beach, ‘gewone Australiër’ redt levens tijdens terreuraanslag

anp141225125 1

Joran van der Sloot probeerde zichzelf op te hangen in de cel

shutterstock_1065025445

Je hebt je kinderen verwent als ze dit doen

101644524_l

Waarom je blij mag zijn dat je de jongste bent thuis

psqjgquc_australia_625x300_15_December_25

Wat we weten over de vader en zoon die 16 mensen doodschoten. "mama we gaan nu zwemmen"

Loading