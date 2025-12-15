Slechts 35 deelnemers voor jubilerend Eurovisie Songfestival

WENEN (ANP) - Volgend jaar doen 35 landen mee aan het Eurovisie Songfestival in Wenen. Dat heeft de organiserende European Broadcasting Union maandag aangekondigd. Dat is het laagste aantal deelnemende landen sinds de invoering van halve finales in 2004 bij het Eurovisie Songfestival, dat volgend jaar zijn 70e editie viert.

In 2004, de eerste editie met halve finales, deden 36 landen mee. Sinds de invoering van de halve finales is het aantal deelnemers niet meer zo laag geweest. De afgelopen drie edities, in Basel, Malmö en Liverpool, deden 37 landen mee. Ondanks de terugkeer van Bulgarije, Roemenië en Moldavië op het evenement valt het deelnemersaantal in 2026 lager uit doordat vijf landen zijn afgehaakt. IJsland, Ierland, Nederland, Slovenië en Spanje boycotten het songfestival nadat bekend werd dat Israël mocht meedoen.

De komende editie van het Eurovisie Songfestival vindt plaats van 12 tot en met 16 mei. De loting voor de halve finales is op 12 januari.