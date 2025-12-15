ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Slechts 35 deelnemers voor jubilerend Eurovisie Songfestival

Samenleving
door anp
maandag, 15 december 2025 om 14:24
anp151225137 1
WENEN (ANP) - Volgend jaar doen 35 landen mee aan het Eurovisie Songfestival in Wenen. Dat heeft de organiserende European Broadcasting Union maandag aangekondigd. Dat is het laagste aantal deelnemende landen sinds de invoering van halve finales in 2004 bij het Eurovisie Songfestival, dat volgend jaar zijn 70e editie viert.
In 2004, de eerste editie met halve finales, deden 36 landen mee. Sinds de invoering van de halve finales is het aantal deelnemers niet meer zo laag geweest. De afgelopen drie edities, in Basel, Malmö en Liverpool, deden 37 landen mee. Ondanks de terugkeer van Bulgarije, Roemenië en Moldavië op het evenement valt het deelnemersaantal in 2026 lager uit doordat vijf landen zijn afgehaakt. IJsland, Ierland, Nederland, Slovenië en Spanje boycotten het songfestival nadat bekend werd dat Israël mocht meedoen.
De komende editie van het Eurovisie Songfestival vindt plaats van 12 tot en met 16 mei. De loting voor de halve finales is op 12 januari.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-517129314

Dit goedkope plantaardige krachtvoer is het Japanse geheim voor een lang en gezond leven

ANP-544830438

Zien: Held grijpt schutter bij Bondi Beach, ‘gewone Australiër’ redt levens tijdens terreuraanslag

anp141225125 1

Joran van der Sloot probeerde zichzelf op te hangen in de cel

shutterstock_1065025445

Je hebt je kinderen verwent als ze dit doen

101644524_l

Waarom je blij mag zijn dat je de jongste bent thuis

psqjgquc_australia_625x300_15_December_25

Wat we weten over de vader en zoon die 16 mensen doodschoten. "mama we gaan nu zwemmen"

Loading