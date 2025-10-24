ECONOMIE
KNMI: aan de kust nog zware windstoten, deels code geel

Samenleving
door anp
vrijdag, 24 oktober 2025 om 6:33
anp241025041 1
DE BILT (ANP) - Aan de kust kunnen vrijdag nog steeds zware windstoten voorkomen, meldt het KNMI. Storm Benjamin is bijna uitgeraasd, maar in een deel van de provincies geldt nog steeds code geel.
De storm begon donderdag in Zeeland, waar vanaf 14.00 uur code oranje gold. Benjamin trok daarna verder langs de kust. Vrijdagochtend zijn alle waarschuwingen voor Zeeland voorbij.
In Zuid- en Noord-Holland en Flevoland geldt nog tot 10.00 uur code geel. Voor Friesland en Groningen blijft dat de kleurcode tot 12.00 uur en voor het Waddengebied waarschuwt het KNMI nog de hele dag met code geel.
Het KNMI waarschuwt dat vrijdag aan de kust vooral het verkeer nog hinder van de wind kan hebben. De windstoten komen uit westelijke richting en hebben een snelheid van 75 tot 100 kilometer per uur.
