Gestrande bultrug voor Duitse kust naar open zee gezwommen

SCHWERIN (ANP/DPA) - De gestrande bultrug die al dagen bekijks trekt langs de Duitse kust, is maandagavond naar open zee gezwommen. De waterpolitie meldt dat het dier in eerste instantie de verkeerde kant op zwom, richting de haven, maar later alsnog richting de Oostzee vertrok.

De bultrug strandde vorige week voor de kust van Timmendorfer Strand. Het dier wist na een reddingsactie te ontkomen, maar strandde afgelopen weekend opnieuw, ditmaal bij het Duitse Wismar, verder naar het oosten.

De minister van Milieu van de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voorpommeren, Till Backhaus, liet weten dat het dier goed heeft gereageerd op de acties van reddingswerkers. Er werd onder meer met geluidssignalen geprobeerd het dier te bewegen. Wel is de bultrug verzwakt, zei Backhaus.

De politie moest de afgelopen dagen toeschouwers op afstand houden die de walvis wilden zien. De waterpolitie is teruggekeerd naar de haven, maar blijft standby voor het geval het dier, dat normaal gesproken in de Atlantische Oceaan leeft, opnieuw wordt waargenomen.