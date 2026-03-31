Gestrande bultrug voor Duitse kust naar open zee gezwommen

door anp
dinsdag, 31 maart 2026 om 3:53
anp310326004 1
SCHWERIN (ANP/DPA) - De gestrande bultrug die al dagen bekijks trekt langs de Duitse kust, is maandagavond naar open zee gezwommen. De waterpolitie meldt dat het dier in eerste instantie de verkeerde kant op zwom, richting de haven, maar later alsnog richting de Oostzee vertrok.
De bultrug strandde vorige week voor de kust van Timmendorfer Strand. Het dier wist na een reddingsactie te ontkomen, maar strandde afgelopen weekend opnieuw, ditmaal bij het Duitse Wismar, verder naar het oosten.
De minister van Milieu van de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voorpommeren, Till Backhaus, liet weten dat het dier goed heeft gereageerd op de acties van reddingswerkers. Er werd onder meer met geluidssignalen geprobeerd het dier te bewegen. Wel is de bultrug verzwakt, zei Backhaus.
De politie moest de afgelopen dagen toeschouwers op afstand houden die de walvis wilden zien. De waterpolitie is teruggekeerd naar de haven, maar blijft standby voor het geval het dier, dat normaal gesproken in de Atlantische Oceaan leeft, opnieuw wordt waargenomen.
loading

b4bfa66c-89a7-433f-b38c-0257e12bebc5

5d8699a13f2f73b9fa0517fee62d3176,15d10b77

ANP-547301081

shutterstock_2750130021

images

ANP-88791159

Loading